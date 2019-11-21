Пике назвал клуб, в котором завершит карьеру

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике признался, что каталонский клуб станет последним в его карьере.

"Барселона" будет моей последней командой. У меня нет желания выступать за другой клуб, потому что я всю жизнь был болельщиком "Барсы". Пока чувствую в себе силы играть, я буду носить футболку "Барсы". Как только это прекратится, я уйду из футбола", - цитирует звёздного испанца Mundo Deportivo.

Пике является воспитанником "Барселоны". Он в юном возрасте уехал в "Манчестер Юнайтед", выступал за "Сарагосу" на правах аренды, а в 2008 году вернулся в "Барсу".

С тех пор 32-летний футболист провёл за "сине-гранатовых" 513 матчей и забил 46 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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