Пике назвал причину, по которой он до сих пор не покинул сборную Испании

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Пике назвал причину, по которой он до сих пор не покинул сборную ИспанииЗащитник сборной Испании Жерар Пике назвал причину, по которой он до сих пор не прекратил выступления за свою национальную команду.

"Невозможно подвергнуть сомнению мою преданность команде. Я нахожусь здесь с 15-ти лет, и для меня это семья. Это одна из главных причин, почему я остаюсь здесь. Моя преданность всегда была максимальной. Я очень горжусь сборной Испании. Не сомневайтесь в моей приверженности команде", - цитирует 30-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, между Рамосом и Пике произошел конфликт. | soccernews.ru

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