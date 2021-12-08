Пике назвал причину, почему "Бавария" успешнее "Барселоны"

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Пике назвал причину, почему "Бавария" успешнее "Барселоны"Фото: инстаграм Пике/Автор неизвестен

Вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике назвал причину, по которой мюнхенская "Бавария" в последние годы выступает гораздо успешнее каталонского клуба.

– Почему "Бавария" в последние годы была гораздо лучше "Барсы"?

– Дело в управлении клубом, все очень просто, – сказал испанский защитник.

Игра между "Баварией" и "Барселоной" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов состоится уже сегодня. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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