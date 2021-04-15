Пике не будет наказан за слова о "Реале" и судьях

Фото: Твиттер @3gerardpique

Защитник "Барселоны" Жерар Пике не будет наказан Ла Лигой за свои высказывания про судейство в Испании, сообщает Marca.

Напомним, в феврале футболист заявил: "Недавно бывший арбитр заявил, что 85% судей поддерживают "Реал". Как они не будут свистеть в его пользу?"

Королевская испанская футбольная федерация после этого комментария возбудила дисциплинарное производство в отношении Пике, но сегодня стало известно, что дело закрыто и футболиста не накажут.

Таким образом, Пике за свои слова не только избежал дисквалификации на срок от 4 до 12 матчей, но и не был наказан штрафом от 601 до 3005 евро.

В текущем сезоне 34-летний испанец выходил на поле в составе "Барселоны" всего в 15 матчах во всех турнирах, в которых сыграл только 926 минут, но успел отметиться двумя забитыми мячами.