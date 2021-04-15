Пике не будет наказан за слова о "Реале" и судьях
Фото: Твиттер @3gerardpique
Защитник "Барселоны" Жерар Пике не будет наказан Ла Лигой за свои высказывания про судейство в Испании, сообщает Marca.
Напомним, в феврале футболист заявил: "Недавно бывший арбитр заявил, что 85% судей поддерживают "Реал". Как они не будут свистеть в его пользу?"
Королевская испанская футбольная федерация после этого комментария возбудила дисциплинарное производство в отношении Пике, но сегодня стало известно, что дело закрыто и футболиста не накажут.
Таким образом, Пике за свои слова не только избежал дисквалификации на срок от 4 до 12 матчей, но и не был наказан штрафом от 601 до 3005 евро.
В текущем сезоне 34-летний испанец выходил на поле в составе "Барселоны" всего в 15 матчах во всех турнирах, в которых сыграл только 926 минут, но успел отметиться двумя забитыми мячами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14