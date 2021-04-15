Пике не будет наказан за слова о "Реале" и судьях

1 Теги жерар пике

Пике не будет наказан за слова о "Реале" и судьяхФото: Твиттер @3gerardpique 
Защитник "Барселоны" Жерар Пике не будет наказан Ла Лигой за свои высказывания про судейство в Испании, сообщает Marca.

Напомним, в феврале футболист заявил: "Недавно бывший арбитр заявил, что 85% судей поддерживают "Реал". Как они не будут свистеть в его пользу?"

Королевская испанская футбольная федерация после этого комментария возбудила дисциплинарное производство в отношении Пике, но сегодня стало известно, что дело закрыто и футболиста не накажут.

Таким образом, Пике за свои слова не только избежал дисквалификации на срок от 4 до 12 матчей, но и не был наказан штрафом от 601 до 3005 евро.

В текущем сезоне 34-летний испанец выходил на поле в составе "Барселоны" всего в 15 матчах во всех турнирах, в которых сыграл только 926 минут, но успел отметиться двумя забитыми мячами.

Читать также: "Ждешь, чтобы пожаловаться судье?": Модрич и Пике пообщались после "Эль Класико" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Половина правды сказал ... Хе-хе...

Ответить

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Холанд рассчитывает получать в новой команде 35 млн евро в год

Холанд рассчитывает получать в новой команде 35 млн евро в год

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов