Пике не намерен возвращаться в сборную Испании



Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что он не собирается возвращаться в сборную Испании.

"Сборная Испании всегда была очень важна для меня, я регулярно слежу за матчами. Но я хочу посвятить последние годы карьеры "Барселоне", так как клуб этого заслуживает. К каждому сезону я отношусь, как к последнему. Мне доставляет удовольствие каждая игра.

Сборная для меня уже перевернутая страница. Мой приоритет - "Барселона". Клуб для меня все", - приводит слова Пике AS.

32-летний Пике выступал за сборную Испании с 102 матча и забил пять голов. В составе испанской команды он становился чемпионом Европы и мира.

Не пропустите: Пике: "Меня не беспокоит, что Месси может покинуть "Барселону". | http://soccernews.ru