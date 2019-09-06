Пике не намерен возвращаться в сборную Испании

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Пике не намерен возвращаться в сборную Испании
Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что он не собирается возвращаться в сборную Испании.

"Сборная Испании всегда была очень важна для меня, я регулярно слежу за матчами. Но я хочу посвятить последние годы карьеры "Барселоне", так как клуб этого заслуживает. К каждому сезону я отношусь, как к последнему. Мне доставляет удовольствие каждая игра. 

Сборная для меня уже перевернутая страница. Мой приоритет - "Барселона". Клуб для меня все", - приводит слова Пике AS.

32-летний Пике выступал за сборную Испании с 102 матча и забил пять голов. В составе испанской команды он становился чемпионом Европы и мира.

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