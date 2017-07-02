Пике не приветствует один из возможных трансферов "Барселоны"

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Пике не приветствует один из возможных трансферов "Барселоны"Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике не приветствует возможное приобретение клубом хавбека севильского "Бетиса" Дани Себальоса.

Как информирует испанская пресса, лидер обороны "сине-гранатовых" имеет личную неприязнь к 20-летнему хавбеку из-за его нелицеприятных сообщений в твиттере в адрес вице-чемпиона страны и непосредственно самого футболиста.

Напомним, "Барселона" намерена перехватить Себальоса у "Реала". | soccernews.ru

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