Пике не верит, что видеоповторы прекратят споры вокруг судейства в Испании

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Пике не верит, что видеоповторы прекратят споры вокруг судейства в Испании

Защитник "Барселоны" Жерар Пике не верит, что видеоповторы прекратят споры вокруг судейства в Испании.

"VAR сделает футбол более справедливым, но в нём по-прежнему будет много споров. Потому что мы живём в стране, где любят споры. Их просто будет чуть меньше" - сказал Пике

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