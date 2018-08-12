Защитник "Барселоны" Жерар Пике не верит, что видеоповторы прекратят споры вокруг судейства в Испании.

"VAR сделает футбол более справедливым, но в нём по-прежнему будет много споров. Потому что мы живём в стране, где любят споры. Их просто будет чуть меньше" - сказал Пике.

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