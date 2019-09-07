Пике: "Не вижу себя тренером"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, чем собирается заниматься после завершения карьеры.

"Я не вижу себя тренером. Мне больше импонирует другая деятельность - предпринимательство, бизнес. Работать с молодыми игроками со всеми их эго довольно трудно. Разумеется, это прекрасный опыт, однако я не вижу себя в этой роли", - приводит слова Пике As.

Напомним, что ранее Пике заявлял, что в будущем готов стать президентом каталонского клуба.

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