Пике недоволен судейством в матче с "Реалом"

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Пике недоволен судейством в матче с "Реалом"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике выразил недовольство работой судейской бригады во главе с Матеу Лаосом во время первого матча 1/2 финала Кубка Испании между "сине-гранатовыми" и мадридским "Реалом".

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"У арбитра странные трактовки, нам пришлось к ним приспосабливаться. Серхио Рамос должен был получить вторую жёлтую карточку. Но что мы можем поделать? В целом "Барселона" провела хороший матч" - цитирует Пике Marca.

Напомним, что матч завершился ничьей 1:1, а ответный поединок между "Реалом" и "Барселоной" состоится на "Сантьяго Бернабеу" 27 февраля.

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