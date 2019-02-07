Пике недоволен судейством в матче с "Реалом"
Защитник "Барселоны" Жерар Пике выразил недовольство работой судейской бригады во главе с Матеу Лаосом во время первого матча 1/2 финала Кубка Испании между "сине-гранатовыми" и мадридским "Реалом".
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА
"У арбитра странные трактовки, нам пришлось к ним приспосабливаться. Серхио Рамос должен был получить вторую жёлтую карточку. Но что мы можем поделать? В целом "Барселона" провела хороший матч" - цитирует Пике Marca.
Напомним, что матч завершился ничьей 1:1, а ответный поединок между "Реалом" и "Барселоной" состоится на "Сантьяго Бернабеу" 27 февраля.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
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|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
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|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
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|Уэска
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