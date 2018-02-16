Пике: "Неудача в противостоянии с "Челси" может испортить "Барселоне" весь сезон"



Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассуждает о предстоящем противостоянии с "Челси" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы должны максимально удачно сыграть в этих матчах. "Барселона" является фаворитом и будет иметь шансы на победу. Мы не должны расслабляться. Из Лиги Чемпионов можно вылететь в один день. Неудача в этом противостоянии может испортить нам весь сезон", - приводит слова Пике Goal.com.

Матч "Челси" - "Барселона" состоится 20 февраля. Ответный поединок пройдет 14 марта.

Не пропустите: Ловрен: "Почему бы "Ливерпулю" не выиграть Лигу Чемпионов?". | http://soccernews.ru