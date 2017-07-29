Пике: "Неймар не может определиться с будущим"

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Пике: "Неймар не может определиться с будущим"Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что нападающий Неймар на данный момент не может понять, где ему следует продолжать карьеру.

По информации СМИ, бразилец перейдет в ПСЖ за 222 миллиона евро.

"Мы с Неймаром очень близки, я хочу, чтобы он остался в "Барселоне". Я знаю об этой ситуации. Сейчас он не знает, что делать. Все близкие игроки "Барселоны" пытаются ему помочь принять правильное решение", - сказал испанец.

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