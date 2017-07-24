Пике: "Неймар остается"



Защитник "Барселоны" Жерар Пике в своем твиттере опубликовал фотографию c нападающим Неймаром.

"Он остается", - подписал фото Пике.

Фото: Пике и Неймар.

Ранее сообщалось, что 25-летний Неймара может перейти в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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