Пике Неймару: "Чего ты хочешь - больше денег или титулов?"

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Пике Неймару: "Чего ты хочешь - больше денег или титулов?"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением о возможном уходе из каталонского клуба нападающего Неймара.

"Всё зависит от того, чего он хочет. Неймар может быть в любом клубе мира - в ПСЖ, "Барселоне", "Челси" или "Манчестер Сити". Все клубы будут хотеть его. Речь о приоритетах. Чего ты хочешь - больше денег или титулов?" - цитирует Пике ESPN.

Напомним, что ПСЖ готов заплатить полную сумму отступных за Неймара в размере 222 миллионов евро, поэтому решение о переходе придётся принимать самому футболисту.

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