Пике Неймару: "Чего ты хочешь - больше денег или титулов?"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением о возможном уходе из каталонского клуба нападающего Неймара.

"Всё зависит от того, чего он хочет. Неймар может быть в любом клубе мира - в ПСЖ, "Барселоне", "Челси" или "Манчестер Сити". Все клубы будут хотеть его. Речь о приоритетах. Чего ты хочешь - больше денег или титулов?" - цитирует Пике ESPN.

Напомним, что ПСЖ готов заплатить полную сумму отступных за Неймара в размере 222 миллионов евро, поэтому решение о переходе придётся принимать самому футболисту.

Не пропустите: Суарес: "Будет обидно, если Неймар уйдёт из "Барселоны". | http://soccernews.ru