Пике: "Никогда не встречал такого доминирования над "Барселоной"

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Пике: "Никогда не встречал такого доминирования над "Барселоной"Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал поражение своей команды мадридскому "Реалу" в противостоянии за Суперкубок Испании.

"Я никогда не встречал такого доминирования над "Барселоной", даже когда "Реал" выиграл Лигу Чемпионов. Теперь мы будем жить с этим поражением, но мы должны быстро подняться, чтобы исправить все это. Понятно , что клуб и команда проходят через трудное время, но мы должны объединиться, чтобы оправиться", - цитирует 30-летнего бека FootMercato.

Напомним, "Сантьяго Бернабеу" планировал поблагодарить Пике. | soccernews.ru

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