Пике: "Никогда не встречал такого доминирования над "Барселоной"

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал поражение своей команды мадридскому "Реалу" в противостоянии за Суперкубок Испании.

" Я никогда не встречал такого доминирования над "Барселоной", даже когда "Реал" выиграл Лигу Чемпионов. Теперь мы будем жить с этим поражением, но мы должны быстро подняться, чтобы исправить все это. Понятно , что клуб и команда проходят через трудное время, но мы должны объединиться, чтобы оправиться ", - цитирует 30-летнего бека FootMercato.

Напомним, "Сантьяго Бернабеу" планировал поблагодарить Пике. | soccernews.ru