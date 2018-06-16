Пике: "Никто не может сомневаться в моей приверженности "Барселоне"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что это он рекомендовал нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну​ опубликовать видеоролик со своим решением.

"Я говорил с Бартомеу сегодня утром. Он разозлился, потому что хотел, чтобы Гризманн перешел в "Барселону". Но никто не может сомневаться в моей приверженности "Барселоне". Гризманн сказал мне, что есть шанс, что он может перейти в наш клуб, и я предложил ему записать ролик. Мы думали, что это хорошая идея. О его окончательном решении я узнал, когда и все", - отметил он.

Ролик, в котором француз сказал о желании остаться в "Атлетико", сняла компания Пике. После этого испанец пожелал Гризманну успехов в своем клубе, что не понравилось руководству "Барселоны"

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