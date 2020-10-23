Пике: "Новый стадион "Барселоны" нужно назвать в честь Месси"

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Пике: "Новый стадион "Барселоны" нужно назвать в честь Месси"

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике считает, что клуб должен дать новому стадиону имя действующего капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси.

"Как вообще дошло до того, что лучший футболист в истории хочет покинуть родной клуб, посчитав, что его не слушают? Что вообще происходит? Лео многое заслужил. Новый стадион нужно назвать в его честь. Мы должны беречь наших людей, не дискредитировать их. Меня удивляет то, что такие люди, как Гвардиола, Хави, Пуйоль и Вальдес, не работают в клубе. Что-то пошло не так", - цитирует Пике ESPN.

Прошлым летом 33-летний Месси пытался расторгнуть контракт с "Барсой" в одностороннем порядке, но руководство клуба не дало ему этого сделать.

Звёздный аргентинец всю карьеру провёл на "Камп Ноу", выиграв с "блауграной" 34 трофея. Его соглашение истекает в июне 2021 года.

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