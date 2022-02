Пике обогнал Пуйоля по числу матчей за "Барселону"

Фото твиттер "Барселоны"

Центральный защитник Жерар Пике провёл 594-ю игру в составе "Барселоны" и обогнал по этому показателю экс-капитана каталонцев Карлеса Пуйоля.

На счету 43-летнего испанца, завершившего карьеру в 2014 году, 593 матча за "сине-гранатовых".

Пике вышел на чистое пятое место по числу поединков в истории "Барсы".

Опережают воспитанника клуба только Лионель Месси (778), Хави (767), Андрес Иньеста (674) и Серхио Бускетс (660).

