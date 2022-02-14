Пике обогнал Пуйоля по числу матчей за "Барселону"

Теги барселонажерар пикекарлес пуйольстатистика

Пике обогнал Пуйоля по числу матчей за "Барселону"

Фото твиттер "Барселоны"

Центральный защитник Жерар Пике провёл 594-ю игру в составе "Барселоны" и обогнал по этому показателю экс-капитана каталонцев Карлеса Пуйоля.

На счету 43-летнего испанца, завершившего карьеру в 2014 году, 593 матча за "сине-гранатовых".

Пике вышел на чистое пятое место по числу поединков в истории "Барсы".

Опережают воспитанника клуба только Лионель Месси (778), Хави (767), Андрес Иньеста (674) и Серхио Бускетс (660).

Не пропустите: "Атлетико" установил антирекорд по пропущенным голам при Симеоне в Ла Лиге. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кокорин может остаться в "Фиорентине"

Кокорин может остаться в "Фиорентине"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов