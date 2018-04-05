Пике обошел Рамоса и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов среди защитников

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов среди игроков обороны.

Так, гол в ворота "Ромы" стал для 31-летнего бека 12-м в турнире. По этому показателю он обошел Серхио Рамоса ("Реал"), который имеет в своем активе 11 результативны ударов, и сравнялся с Дани Алвесом (ПСЖ). Больше Пике среди его коллег по амплуа забивали только Роберто Карлос и Иван Эльгера - 16 и 15 голов соответственно.

Напомним, Пике подвел итог матчу против "Ромы". | soccernews.ru