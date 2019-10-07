Пике обвинили в специальном получении жёлтой карточки в матче с "Севильей"

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Пике обвинили в специальном получении жёлтой карточки в матче с "Севильей"

Издание Marca выступило с обвинениями в адрес защитника "Барселоны" Жерара Пике.

Журналисты мадридской газеты считают, что центрбек "блауграны" специально получил предупреждение в концовке матча с "Севильей".

Пике дали жёлтую карточку за то, что он отбросил мяч после свистка. Теперь он пропустит игру с "Эйбаром" из-за дисквалификации.

Marca уверена, что футболист сделал это нарочно, чтобы "обнулиться" перед поединком с мадридским "Реалом" в 10-м туре Примеры.

Если вина Пике будет доказана, ему грозит дополнительное наказание.

Не пропустите: Араухо стал первым с 2009 года игроком "Барселоны", получившим красную карточку в дебютном матче. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А если проиграют Реалу?Лол оборона то дно(с)Пьянь

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Явное обнуление. Мог бы в конце матча и по другому обнулиться.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мухомора обвинили в специальном получении прозвища, чтобы никто на него не обращал внимания

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