Пике обвинили в специальном получении жёлтой карточки в матче с "Севильей"

Издание Marca выступило с обвинениями в адрес защитника "Барселоны" Жерара Пике.

Журналисты мадридской газеты считают, что центрбек "блауграны" специально получил предупреждение в концовке матча с "Севильей".

Пике дали жёлтую карточку за то, что он отбросил мяч после свистка. Теперь он пропустит игру с "Эйбаром" из-за дисквалификации.

Marca уверена, что футболист сделал это нарочно, чтобы "обнулиться" перед поединком с мадридским "Реалом" в 10-м туре Примеры.

Если вина Пике будет доказана, ему грозит дополнительное наказание.

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