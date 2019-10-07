Пике обвинили в специальном получении жёлтой карточки в матче с "Севильей"
Издание Marca выступило с обвинениями в адрес защитника "Барселоны" Жерара Пике.
Журналисты мадридской газеты считают, что центрбек "блауграны" специально получил предупреждение в концовке матча с "Севильей".
Пике дали жёлтую карточку за то, что он отбросил мяч после свистка. Теперь он пропустит игру с "Эйбаром" из-за дисквалификации.
Marca уверена, что футболист сделал это нарочно, чтобы "обнулиться" перед поединком с мадридским "Реалом" в 10-м туре Примеры.
Если вина Пике будет доказана, ему грозит дополнительное наказание.
Не пропустите: Араухо стал первым с 2009 года игроком "Барселоны", получившим красную карточку в дебютном матче. | http://soccernews.ru
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