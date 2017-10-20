Пике объяснил смысл своего знаменитого сообщения "Он остается"

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Пике объяснил смысл своего знаменитого сообщения "Он остается"Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике объяснил смысл своего знаменитого сообщения "Он остается", в котором речь велась о его бывшем партнере по команде Неймаре.

"Он сказал нам - мне и нескольким игрокам - что он принял решение уйти еще на свадьбе Месси. Я не знаю, знало ли руководство клуба о его решении, но в наши функции не входит информирование их об этом. Публикуя свое "Он остается", я просто попытался сохранить игрока с уникальным талантом", - цитирует 30-летнего испанца football.fr.

Напомним, ранее об уходе Неймара высказался Хави. | soccernews.ru

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