Пике оценил сезон Винисиуса
Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен
Защитник и вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике оценил сезон, который проводит бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.
"Винисиус – один из лучших игроков в лиге. Если бы мне пришлось оценить его сезон от 1 до 10, оценил бы на 9", - сказал испанский футболист.
В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 8 голевых передач. Он совершает одно результативное действия в среднем каждые 82 минуты.
Также не пропустите: Непомнящий высказался об Артеме Дзюбе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Конте прокомментировал победу над "Брентфордом"
-
1
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в АПЛ
-
1
Роналду забил 800-й гол в карьере
-
1
"Лацио" упустил победу над "Удинезе" в Серии А
-
1
"Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" в АПЛ
-
Пике оценил сезон Винисиуса
-
Левандовски не собирается в "Реал"
-
Непомнящий высказался об Артеме Дзюбе
-
Азмун высказался об игре за "Зенит"
-
"Реал Мадрид", "Барселона" и "Атлетик" предложат клубам Ла Лиги альтернативу сделке с CVC
-
Президент УЕФА Чеферин высказался о Суперлиге
-
"Торино" сыграл вничью с "Эмполи" в Серии А
-
"Барселона" может согласиться на сделку с CVC
-
Руководитель "Уфы" высказался о судействе в матче со "Спартаком"
-
"Барселона" связывалась с Кавани
-
Бывший агент Левандовского рассказал, почему игрок не перешел в "Реал Мадрид"
-
"Барселона" готова расстаться с несколькими футболистами
-
1
Отель Месси в Барселоне могут снести
-
"Наполи" надолго теряет Кулибали
-
Ибрагимович предложил свои услуги ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14