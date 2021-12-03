Пике оценил сезон Винисиуса

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Пике оценил сезон ВинисиусаФото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Защитник и вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике оценил сезон, который проводит бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.

"Винисиус – один из лучших игроков в лиге. Если бы мне пришлось оценить его сезон от 1 до 10, оценил бы на 9", - сказал испанский футболист.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 8 голевых передач. Он совершает одно результативное действия в среднем каждые 82 минуты.

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