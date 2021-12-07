Пике оценил шансы "Барселоны" обыграть "Баварию" в решающем матче Лиги чемпионов

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Пике оценил шансы "Барселоны" обыграть "Баварию" в решающем матче Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Жерара Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике выразил мнение, что его команда способна обыграть "Баварию" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Я считаю, что мы можем победить "Баварию". Я не стал бы называть это чудом, нас скорее ждет тяжелый гостевой матч на сложном стадионе. "Бавария" уже много лет не проигрывает на своем поле на групповом этапе Лиги чемпионов. Мы забиваем мало, а соперник - много. Поэтому нашей целью является хорошая игра в обороне. Нам не удались два последних матча с "Баварией" (0:3 и 2:8 – Прим. Soccernews), но сейчас это в прошлом", – приводит слова Пике Mundo Deportivo.

"Барселона", набрав семь очков, занимает второе место в группе Е и на два очка опережает идущую третьей "Бенфику", которая дома сыграет с "Барселоной".

Матчи "Бавария" - "Барселона" и "Бенфика" - "Динамо" состоятся завтра, 8 декабря. Начало матчей - в 23:00 мск.

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