Пике оценил шансы "Барселоны" предстоящем матче с "Реалом"

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Пике оценил шансы "Барселоны" предстоящем матче с "Реалом"

Фото: инстаграм Жерара Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике выразил мнение, что каталонский клуб сумеет победить мадридский "Реал" в предстоящем полуфинальном матче Суперкубка Испании.

"Барселона" прогрессирует и подходит к матчу в удобный момент. Думаю, что мы добьемся победы и выйдем в финал. Каждая победа делает нас сильнее, а титул придаст уверенности. Это поможет нам расти", - приводит слова Пике Diario Sport.

Матч "Барселона" – "Реал" состоится 12 января, и начнется в 22:00 мск.

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