Пике оценил шансы "Барселоны" выиграть Лигу Чемпионов

Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что каталонский клуб не является главным фаворитом Лиги Чемпионов в нынешнем сезоне.

"В прежние сезоны мы были фаворитами на данной стадии, но сейчас это не так. Мы должны продвигаться вперед шаг за шагом. Сначала нужно победить "Наполи", а потом увидим. У нас уже есть грустный опыт, когда мы хорошо проводили первый матч, а затем проваливались.

Мы никогда не забудем матчи с "Ливерпулем" и "Ромой". Это были крайне болезненные поражения. Но даже из таких моментов нужно извлекать уроки. Мы знаем, что можем добиться успеха", - приводит слова Пике Marca.

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