Пике оценил старт сезона для "Барселоны"

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Пике оценил старт сезона для "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике порассуждал о начале сезона и предположил, какие факторы могли негативно повлиять на готовность команды.

"Когда дела складываются не лучшим образом, виноваты футболисты. Есть определённые факторы, в частности, предсезонка с долгими перелётами, которая не пошла нам на пользу, поэтому тяжело набрать форму. Однако мы обязаны побеждать во всех матчах. Так и должно быть, никаких оправданий нет", - цитирует Пике Sport.es.

"Барса" в шести турах Примеры набрала 10 очков и пока занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства.

32-летний Пике провёл 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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