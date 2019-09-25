Пике оценил старт сезона для "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике порассуждал о начале сезона и предположил, какие факторы могли негативно повлиять на готовность команды.

"Когда дела складываются не лучшим образом, виноваты футболисты. Есть определённые факторы, в частности, предсезонка с долгими перелётами, которая не пошла нам на пользу, поэтому тяжело набрать форму. Однако мы обязаны побеждать во всех матчах. Так и должно быть, никаких оправданий нет", - цитирует Пике Sport.es.

"Барса" в шести турах Примеры набрала 10 очков и пока занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства.

32-летний Пике провёл 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Не пропустите: Гризманн: "Я не так уж плох в "Барселоне". | http://soccernews.ru