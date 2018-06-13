Пике остался недоволен действиями "Реала"

1 Теги реал мадридиспанияжерар пикехулен лопетеги

Пике остался недоволен действиями "Реала"Защитник сборной Испании Жерар Пике не остался в стороне от ситуации с увольнением главного тренера своей команды Хулена Лопетеги.

Так, по сведениям местной прессы, 31-летний бек раскритиковал мадридский "Реал", который перед самым стартом Чемпионата Мира в России договорился о подписании контракта с наставником "красной фурии". По мнению игрока, действия королевского клуба навредили всему испанскому футболу. При этом Пике был одним из футболистов, который полностью поддержал решение Королевской футбольной федерации о расставании с Лопетеги.

Напомним, сборная Испании уже провела первую тренировку под руководством нового главного тренера. | soccernews.ru

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