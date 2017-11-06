Пике отговаривает Неймара от возможного перехода в "Реал"

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике отговаривает своего бывшего партнера по клубу Неймара, ныне выступающего за французский ПСЖ, от возможного перехода в мадридский "Реал".

По сведениям испанской прессы, 30-летний бек "сине-гранатовых" регулярно общается с бразильцем. В разговорах, учитывая появившиеся слухи, игрок "Барсы" не стесняется давать советы своему бывшему партнеру, отговаривая того от возвращения в Ла Лигу в стан главного конкурента своей команды. При этом Пике рекомендует Неймару отдать предпочтение английской Премьер-Лиге перед "Реалом".

Напомним, Перес может предпринять попытки подписать Неймара уже следующим летом. | soccernews.ru