Пике отговаривает Неймара от возможного перехода в "Реал"

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Пике отговаривает Неймара от возможного перехода в "Реал"Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике отговаривает своего бывшего партнера по клубу Неймара, ныне выступающего за французский ПСЖ, от возможного перехода в мадридский "Реал".

По сведениям испанской прессы, 30-летний бек "сине-гранатовых" регулярно общается с бразильцем. В разговорах, учитывая появившиеся слухи, игрок "Барсы" не стесняется давать советы своему бывшему партнеру, отговаривая того от возвращения в Ла Лигу в стан главного конкурента своей команды. При этом Пике рекомендует Неймару отдать предпочтение английской Премьер-Лиге перед "Реалом".

Напомним, Перес может предпринять попытки подписать Неймара уже следующим летом. | soccernews.ru

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