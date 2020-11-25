Пике отказался от операции на колене, чтобы быстрее вернуться в строй
Защитник "Барселоны" Жерар Пике отказался от операции на травмированном колене, сообщает ССМА.
По сведениям издания, футболист намерен лечиться консервативно от травмы передней крестообразной связки правого колена и растяжения внутренней боковой связки. Есть вероятность, что Пике вернется в строй через четыре месяца. Если бы игроку сделали операцию, он бы пропустил около восьми месяцев.
В нынешнем сезоне 33-летний Пике провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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