Пике отказался от операции на колене, чтобы быстрее вернуться в строй

Теги барселонажерар пикетравмы

Пике отказался от операции на колене, чтобы быстрее вернуться в строй

Защитник "Барселоны" Жерар Пике отказался от операции на травмированном колене, сообщает ССМА.

По сведениям издания, футболист намерен лечиться консервативно от травмы передней крестообразной связки правого колена и растяжения внутренней боковой связки. Есть вероятность, что Пике вернется в строй через четыре месяца. Если бы игроку сделали операцию, он бы пропустил около восьми месяцев.

В нынешнем сезоне 33-летний Пике провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Барселона" и "Реал" выступили с заявлениями о смерти Марадоны. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" уверенно победила "Зальцбург" в Лиге Чемпионов

"Бавария" уверенно победила "Зальцбург" в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов