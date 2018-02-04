Пике отпраздновал гол жестом, направленным болельщикам "Эспаньола"

Теги барселонажерар пикеэспаньол

Пике отпраздновал гол жестом, направленным болельщикам "Эспаньола"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике забил гол и принес своей команде ничью в матче против "Эспаньола" (1:1).

При праздновании гола Пике приложил палец к губам. Этот жест был адресован фанатам "Эспаньола".

Ранее Пике заявил, что "Эспаньол" - это клуб из пригорода Барселоны. После чего "попугаи" отправили жалобу в Федерацию футбола Испании.

Смотрите также обзор матча "Эспаньол" - "Барселона". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов