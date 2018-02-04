Пике отпраздновал гол жестом, направленным болельщикам "Эспаньола"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике забил гол и принес своей команде ничью в матче против "Эспаньола" (1:1).

При праздновании гола Пике приложил палец к губам. Этот жест был адресован фанатам "Эспаньола".

Ранее Пике заявил, что "Эспаньол" - это клуб из пригорода Барселоны. После чего "попугаи" отправили жалобу в Федерацию футбола Испании.

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