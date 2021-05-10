Пике отреагировал на общение Зидана с судьей после матча "Реал" - "Севилья"
Фото твиттер Жерара Пике
Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал желание наставника мадридского "Реала" Зинедина Зидана поговорить с арбитром Хуаном Мартинесом Мунуэрой по окончании игры с "Севильей" (2:2).
"Общаясь, люди понимают друг друга", - написал испанский футболист в комментариях в твиттере.
Hablando se entiende la gente.— Gerard Piqué (@3gerardpique) May 9, 2021
По всей видимости, это отсылка Пике к критике в свой адрес после матча с "Реалом" (1:2), когда он жаловался рефери на малое количество добавленного времени.
Во втором тайме вчерашнего поединка арбитр остановил игру после фола последней надежды на Кариме Бензема. Однако вместо пенальти и удаления вратаря севильцев судья после просмотра VAR назначил 11-метровый в ворота мадридцев. По мнению Мунуэры, Эдер Милитао сыграл рукой в своей штрафной площади.
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