Пике отреагировал на слова журналиста о критике игроков "Барселоны" в соцсетях

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Пике отреагировал на слова журналиста о критике игроков "Барселоны" в соцсетях

Защитник "Барселоны" Жерар Пике назвал марионеткой журналиста Марсала Льоренте.

"Я уже давно знаком с людьми, которые окружают "Барселону" - с кулес, с руководством клуба. К счастью, они стали меньше поддаваться манипуляциям и становятся зрелыми, чтобы осознать, кто стремиться возглавить клуб, чтобы использовать его в своих социальных, политических и экономических интересах", - заявил журналист.

В ответ на эти слова защитник каталонцев назвал журналиста марионеткой.

Ранее сообщалось, что руководство "Барселоны" использовала компанию I3 Ventures, чтобы она критиковала футболистов "Барсы" в соцсетях.

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