Пике ответил болельщикам, мечтающим о требле "Барселоны"

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Пике ответил болельщикам, мечтающим о требле "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике ответил болельщикам своей команды, которые рассчитывают на завоевание требла по итогам текущего сезона.

"Хорошо, что болельщики воодушевлены, но не надо витать в облаках. Победа в Примере уже близка, но в Лиге Чемпионов у нас возникали проблемы в четвертьфиналах", - приводит слова Пике Marca.

В Примере "Барселона" лидирует, опережая за 10 туров до завершения чемпионата идущий вторым "Атлетико" на 10 очков. В финале Кубка Испании "сине-гранатовые" сразятся с "Валенсией", а в 1/4 финала ЛЧ сыграют с "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне 32-летний Пике сыграл за "блауграну" 40 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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