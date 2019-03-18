Пике ответил болельщикам, мечтающим о требле "Барселоны"
Защитник "Барселоны" Жерар Пике ответил болельщикам своей команды, которые рассчитывают на завоевание требла по итогам текущего сезона.
"Хорошо, что болельщики воодушевлены, но не надо витать в облаках. Победа в Примере уже близка, но в Лиге Чемпионов у нас возникали проблемы в четвертьфиналах", - приводит слова Пике Marca.
В Примере "Барселона" лидирует, опережая за 10 туров до завершения чемпионата идущий вторым "Атлетико" на 10 очков. В финале Кубка Испании "сине-гранатовые" сразятся с "Валенсией", а в 1/4 финала ЛЧ сыграют с "Манчестер Юнайтед".
В текущем сезоне 32-летний Пике сыграл за "блауграну" 40 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22