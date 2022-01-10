Пике ответил на критику Эмери

Фото твиттер Жерара Пике

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике отреагировал на критическое высказывание главного тренера "Вильярреала" Унаи Эмери в свой адрес.

Ранее наставник "жёлтой субмарины" упрекнул футболиста за жалобы на судейство в матче "Реал" - "Валенсия" (4:1) при том, что ошибки арбитра в пользу "сине-гранатовых" он не признаёт.

"Это говорит человек, который спустя три года продолжал жаловаться на судейство в матче со счётом 6:1. Смирись, Унаи", - ответил Пике в твиттере.

Испанец упомянул ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов в 2017 году, когда "Барса" разгромила со счётом 6:1 ПСЖ, возглавляемый Эмери. Тогда каталонцы выбили парижан из турнира, несмотря на поражение 0:4 в первом поединке. После финального свистка представители французской команды имели претензии к работе главного рефери встречи Дениза Айтекина.

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