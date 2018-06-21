Пике ответил на обвинения руководства "Барселоны"

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике ответил на обвинения руководства своего клуба, которое осталось недовольно участием своего игрока в решении форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна не переходить в стан "сине-гранатовых".

"Им просто следовало бы мне позвонить. У них есть мой номер, и они знают, где меня можно найти", - приводит слова 31-летнего бека football.fr.

Напомним, в "Барселоне" желают встретиться с Пике и Умтити из-за их поведения в деле Гризманна. | soccernews.ru