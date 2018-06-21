Пике ответил на обвинения руководства "Барселоны"

Теги жерар пикебарселонаантуан гризманн

Пике ответил на обвинения руководства "Барселоны"Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике ответил на обвинения руководства своего клуба, которое осталось недовольно участием своего игрока в решении форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна не переходить в стан "сине-гранатовых".

"Им просто следовало бы мне позвонить. У них есть мой номер, и они знают, где меня можно найти", - приводит слова 31-летнего бека football.fr.

Напомним, в "Барселоне" желают встретиться с Пике и Умтити из-за их поведения в деле Гризманна. | soccernews.ru

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