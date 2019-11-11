Пике планирует кадровую политику "Барселоны" на случай избрания президентом клуба

Теги барселонажерар пикехавиандрес иньестахосеп гвардиола

Пике планирует кадровую политику "Барселоны" на случай избрания президентом клуба

Защитник "Барселоны" Жерар Пике уже задумывается о работе на посту президента каталонского клуба.

По информации AS, футболист в случае избрания планирует вернуть на "Камп Ноу" ряд видных личностей.

Главным тренером команды он видит Хави, спортивным директором - Андони Субисаррету. Также он хочет найти должность для Андреса Иньесты и убедить в необходимости возвращения Хосепа Гвардиолу.

Напомним, что Пике является воспитанником "Барсы". В составе "сине-гранатовых" 32-летний центрбек провёл 513 матчей и забил 46 голов.

Не пропустите: Месси и Гризманн отреагировали на слухи о своем конфликте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Глушаков подал в суд на бывшую жену

Глушаков подал в суд на бывшую жену

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 12 25
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 12 25
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 13 24
4 Севилья Севилья 13 24
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 13 23
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 13 20
7 Хетафе Хетафе 13 20
8 Гранада Гранада 13 20
9 Валенсия Валенсия 13 20
10 Осасуна Осасуна 13 19
11 Вильярреал Вильярреал 13 18
12 Леванте Леванте 13 17
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 13 17
14 Алавес Алавес 13 15
15 Эйбар Эйбар 13 15
16 Мальорка Мальорка 13 14
17 Бетис Бетис 13 13
18 Сельта Виго Сельта Виго 13 9
19 Эспаньол Эспаньол 13 8
20 Леганес Леганес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов