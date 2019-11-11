Пике планирует кадровую политику "Барселоны" на случай избрания президентом клуба

Защитник "Барселоны" Жерар Пике уже задумывается о работе на посту президента каталонского клуба.

По информации AS, футболист в случае избрания планирует вернуть на "Камп Ноу" ряд видных личностей.

Главным тренером команды он видит Хави, спортивным директором - Андони Субисаррету. Также он хочет найти должность для Андреса Иньесты и убедить в необходимости возвращения Хосепа Гвардиолу.

Напомним, что Пике является воспитанником "Барсы". В составе "сине-гранатовых" 32-летний центрбек провёл 513 матчей и забил 46 голов.

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