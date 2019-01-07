Пике планирует привлечь Месси в качестве акционера "Андорры"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике хочет предложить Месси стать акционером футбольного клуба "Андорра". Об этом информирует Sport.es.

Футболист хочет, чтобы Месси стал брендом клуба.Пике считает, что даже незначительное участие аргентинца в делах клуба привлечет огромное внимание болельщиков.

Также он хочет, чтобы компания Rakuten, которая спонсирует каталонский клуб, также заинтересовался "Андоррой".

Напомним, в декабре Пике стал владельцем "Андорры".

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