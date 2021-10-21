Пике побил клубный рекорд "Барселоны" в Лиге Чемпионов

Фото твиттер "Барселоны"

Гол центрального защитника "Барселоны" Жерара Пике в ворота киевского "Динамо" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов стал историческим.

Воспитанник "сине-гранатовых" стал самым возрастным автором забитого мяча в истории каталонского клуба в главном еврокубке.

Пике отличился в ЛЧ, когда ему было 34 года и 260 дней.

Предыдущим рекордсменом "Барсы" был бразилец Силвиньо, забивший "Шахтёру" в декабре 2008 года в возрасте 34 лет и 241 дня.

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