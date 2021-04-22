Пике поделился мыслями о будущем Месси в "Барселоне"

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Пике поделился мыслями о будущем Месси в "Барселоне"Фото: Твиттер @FCBarcelona 
Защитник "Барселоны" Жерар Пике порассуждал о том, уйдет ли нападающий Лионель Месси из клуба и какое его ждет будущее.

"Не представляю, что случится. Я думаю, в последние несколько месяцев он выглядит счастливым, это важно.

Месси — капитан, он влияет на всю команду. "Барселона" добивается успехов благодаря ему. Мы хорошо его знаем и поддержим любое его решение", — приводит слова Пике Mirror.

Напомним, контракт аргентинца с каталонским клубом истекает летом этого года. На футболиста претендует ряд топ-клубов, среди которых выделяются ПСЖ и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Месси выходил на поле в составе "Барселоны" в 40 матчах во всех турнирах. На его счету 31 забитый мяч и 13 результативных передач.

Читать также: Месси будет вести переговоры с "Барселоной" после окончания сезона | http://soccernews.ru
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