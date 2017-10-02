Пике подвергся обструкции со стороны болельщиков сборной Испании

Открытая поддержка референдума за независимость Каталонии окончательно испортила отношения между защитником "Барселоны" Жераром Пике и болельщиками сборной Испании.

Как сообщает Marca, фанаты пришли сегодня на тренировку национальной команды и освистали центрбека "сине-гранатовых", а также главного тренера "Фурии Рохи" Хулена Лопетеги, который вызвал его в сборную.

Кроме того, болельщики адресовали Пике оскорбительные плакаты, один из которых гласил: "Пике, ублюдок, убирайся из сборной".

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