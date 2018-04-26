Пике попросил руководство "Барселоны" укрепить команду тремя защитниками

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике попросил руководство своего клуба укрепить команду тремя игроками обороны.

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний бек "сине-гранатовых" хочет, чтобы ближайшим летом на "Камп Ноу" прибыли правый, левый и центральный защитники. По мнению Пике, "Барсе" необходима глубина состава среди игроков обороны.

Напомним, трансфер Гризманна обойдется "Барселоне" дороже 100 миллионов евро. | soccernews.ru