Пике попросил руководство "Барселоны" укрепить команду тремя защитниками

Теги жерар пикебарселона

Пике попросил руководство "Барселоны" укрепить команду тремя защитникамиЗащитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике попросил руководство своего клуба укрепить команду тремя игроками обороны.

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний бек "сине-гранатовых" хочет, чтобы ближайшим летом на "Камп Ноу" прибыли правый, левый и центральный защитники. По мнению Пике, "Барсе" необходима глубина состава среди игроков обороны.

Напомним, трансфер Гризманна обойдется "Барселоне" дороже 100 миллионов евро. | soccernews.ru

комментарии
Кержаков

Ребята,не ссорьтесь.футболеем с Балтикой 7 !

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Сборная Германии

Месси .мы будем ждать тебя в плей-офф снова.вытирать ноги об того.кого СМИ пиарит активно-БЕСЦЕННО!

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сборная Аргентины

блядь.ты заебал херней заниматься -тренируйся перед чемпионатом мира.а то снова немцам просрем

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Месси

у меня куча контрактов на хавчик,тут не до футбола

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Реклама по ТВ

Господин Месси.у нас еще памперсы никто не рекламировал с "КУМИРАМИ МЕЧТЫ" .мы ждем вас!

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Атейкин

если бы я судил вы бы 6:0 выиграли а я бы еще одну футболку получил.

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ФК РОМА

ну че лохи,как вам полуфиналы по ТВ смотреть?

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Месси

Пике,ты охуел? здесь я решаю.кто будет играть в Барселоне.

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ПИКЕ

за 3 игроков.я готов Шакиру продать.Умтити,я тебя люблю

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