Пике порекомендовал "Барселоне" подписать игрока сборной Испании

Теги барселонареал сосьедадиньиго мартинесжерар пике

Пике порекомендовал "Барселоне" подписать игрока сборной ИспанииЗащитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике порекомендовал своему клубу подписать Иньиго Мартинеса из "Реала Сосьедад" (Сан-Себастьян).

Как информирует испанская пресса, 30-летний бек "сине-гранатовых" определил игрока басков в качестве идеальной кандидатуры для укрепления центра обороны своей команды, как способного заиграть в новом коллективе буквально с первых же дней.

Напомним, "Барселона" может переключиться на альтернативу Гризманну. | soccernews.ru

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