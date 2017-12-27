Пике порекомендовал "Барселоне" подписать игрока сборной Испании

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике порекомендовал своему клубу подписать Иньиго Мартинеса из "Реала Сосьедад" (Сан-Себастьян).

Как информирует испанская пресса, 30-летний бек "сине-гранатовых" определил игрока басков в качестве идеальной кандидатуры для укрепления центра обороны своей команды, как способного заиграть в новом коллективе буквально с первых же дней.

Напомним, "Барселона" может переключиться на альтернативу Гризманну. | soccernews.ru