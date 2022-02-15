Пике посоветовал "Барселоне" избавиться от Месси

Фото: инстаграм Жерара Пике/Автор неизвестен

Появились новые подробности об уходе из "Барселоны" аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает El País.

По сведениям источника, защитник каталонского клуба Жерар Пике посоветовал президенту "Барселоны" Жоану Лапорте не продлевать контракт с Месси, чтобы клуб смог вписаться в требования финансового фэйр-плей. Из-за этого у Пике и Месси испортились отношения.

В итоге 34-летний Месси покинул "Барселону" на правах свободного агента, а затем перешел в "Пари Сен-Жермен".

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