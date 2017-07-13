Пике поставил цель на сезон перед Неймаром

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике поставил цель на сезон перед своим партнером по команде Неймаром.

Так, во время своего выступления в Японии, куда делегация "сине-гранатовых" отправилась по поручению клуба, бразилец начал рассказывать о целях, которые стоят перед его командой на следующий сезон: " Мы хотим выиграть все, и всегда побеждать. Мы хотим демонстрировать наш лучший футбол ". Однако своего одноклубника перебил Пике, добавив: "И изменить свою прическу".

Напомним, переход Неймара в "Барселону" признан законным. | soccernews.ru