Пике поставил цель на сезон перед Неймаром

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Пике поставил цель на сезон перед НеймаромЗащитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике поставил цель на сезон перед своим партнером по команде Неймаром.

Так, во время своего выступления в Японии, куда делегация "сине-гранатовых" отправилась по поручению клуба, бразилец начал рассказывать о целях, которые стоят перед его командой на следующий сезон: "Мы хотим выиграть все, и всегда побеждать. Мы хотим демонстрировать наш лучший футбол". Однако своего одноклубника перебил Пике, добавив: "И изменить свою прическу".

Напомним, переход Неймара в "Барселону" признан законным. | soccernews.ru

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