Пике потроллил журналиста после выхода "Барселоны" в четвертьфинал Лиги Чемпионов

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Пике потроллил журналиста после выхода "Барселоны" в четвертьфинал Лиги Чемпионов
Защитник "Барселоны" Жерар Пике потроллил испанского журналиста победы команды над "Лионом" (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Как я оцениваю сезон "Барселоны"? Мы лидируем в чемпионате Испании, вышли в финал Куюка Испании. Что вы еще хотите услышать? Вы вообще гордитесь тем, что "Барселона" является единственным испанским клубом, который вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов? Да? Я тоже", - приводит слова Пике Marca.

Напомним, что жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов состоится 15 марта. В финале Кубка Испании "Барселона" сыграет с "Валенсией". В чемпионате Испании "Барселона" опережает ближайшего преследователя - "Атлетико" на семь очков.

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