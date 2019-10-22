Пике принял в свой клуб племянника Шакиры

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Пике принял в свой клуб племянника Шакиры

Тарик Антонио Мебарак, племянник певицы Шакиры, будет выступать за клуб защитника "Барселоны" Жерара Пике - "Андорру", сообщает AS.

По сведениям издания, решение о подписании контракта с игроком принял лично Пике. 

19-летний Мебарак ранее играл за клубы низших лиг чемпионата Колумбии. Молодой футболист выступает на позиции защитника.

Напомним, что Пике купил "Андорру" в этом году. В данный момент клуб занимает второе место в своей группе в третьем дивизионе чемпионата Испании.

Пике и Шакира состоят в отношениях с 2011 года и у пары двое сыновей.

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