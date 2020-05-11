Пике признался, что игроки "Барселоны" переживают из-за скорого возобновления сезона

Защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался по поводу желания президента Ла Лиги Хавьера Тебаса возобновить сезон 12 июня.

"Футболисты переживают из-за возможного возобновления чемпионата 12 июня. Мы не хотим спешить в этом вопросе.

У нас была долгая пауза, мы не могли даже в товарищеских матчах участвовать. Мы хорошо подготовлены, нас ждут отличные матчи, но нам бы не помешали еще несколько дней тренировок", передает слова Пике Movistar.

Напомним, Ла Лига была приостановлена из-за пандемии коронавируса 12 марта. Все это время футболисты занимались в домашних условиях по индивидуальным программам.

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