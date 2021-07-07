Пике призвал изменить формат серии послематчевых пенальти после вылета Испании с Евро-2020

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Пике призвал изменить формат серии послематчевых пенальти после вылета Испании с Евро-2020Фото: инстаграм Пике

Защитник "Барселоны" Жерар Пике недоволен форматом проведения послематчевых серий пенальти.

Он высказался об этом после того, как Испания в 1/2 финала Евро-2020 уступила по пенальти Италии (1:1, по пенальти - 2:4).

"Это не просто совпадение, что все четыре серии, которые были пока на Евро-2020 и Кубке Америки, выиграли те сборные, которые били первыми. Статистика говорит, что у команды, бьющей первой, есть больше вариантов. И в таком турнире мне не кажется справедливым, что жребий ставит другую команду в невыгодное положение.

Я думаю, что лучший формат для серий пенальти - ABBAABBAAB. В таком случае команды, если никто не ошибается, по очереди выходят вперед. Психологически многое меняется, когда ты впереди или позади", - написал Пике в твиттере.

Отметим, что после игры Италия - Испания в полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины по пенальти одолела Колумбию. Однако начинали серию колумбийцы.

Читайте также: Италия обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020. | http://soccernews.ru
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