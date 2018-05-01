Пике призвал "Реал" сделать "Барселоне" чемпионский коридор

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике призвал мадридский "Реал" сделать чемпионский коридор его команде в предстоящем Эль Класико.

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний бек "сине-гранатовых" посредством WhatsApp связался с капитаном королевского клуба Серхио Рамосом. В своем сообщении Пике призвал "сливочных" не изменять традициям и сделать таки коридор славы для "Барсы" в ближайшее воскресенье.

Напомним, "Барселона" нанесла на чемпионские футболки фамилии Деулофеу, Маскерано и Турана. | soccernews.ru