Пике продлил контракт с "Барселоной"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике официально продлил контракт с каталонским клубом.

Напомним, что "сине-гранатовые" объявили о заключении нового соглашения с 30-летним центрбеком ещё 18 января, но только сейчас все документы были подписаны.

Напомним, что новый контракт Пике с "Барселоной" рассчитан до лета 2022 года. | http://soccernews.ru