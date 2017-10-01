Пике проголосовал на референдуме

Защитник "Барселоны" Жерар Пике проголосовал сегодня на референдуме о независимости Каталонии.

Так, в своем твиттере 30-летний бек выложил свое фото после того, как он сделал свой выбор, оставив под ним следующее сообщение: " Я уже проголосовал. Вместе мы непреодолимо защищаем демократию ".

Напомним, матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" может быть перенесен. | soccernews.ru